UP Rains: मानसून की धमाकेदार वापसी ! 24, 25 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्यभर में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण प्रदेश में 24 और 25 अगस्त तक कई जिलों में झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है।
UP Rains: गर्मी और उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक, 24 व 25 अगस्त के बीच मानसूनी बादल पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं, 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। 29 अगस्त से पश्चिमी यूपी के जिलों में एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है।
24 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत जैसे जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, लखनऊ, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में।