UP Rains: मानसून की धमाकेदार वापसी ! 24, 25 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

UP Rains: गर्मी और उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक, 24 व 25 अगस्त के बीच मानसूनी बादल पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं, 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। 29 अगस्त से पश्चिमी यूपी के जिलों में एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है।