UP Rains: अगले 48 घंटे में हाई स्पीड से दौड़ेगी मानसून की गाड़ी, 10,12, 13,14,15 इन संभाग में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

UP Rains: यूपी में पिछले एक सप्ताह से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कहीं हल्की बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। बहराइच, गोंडा वाराणसी, प्रयागराज, सहित कई जिले की कुछ आबादी बाढ़ से प्रभावित है। शनिवार को आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहे। उमस भरी गर्मी ने लोगों को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश होने के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।