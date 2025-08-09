9 अगस्त 2025,

नोएडा

UP Rains: अगले 48 घंटे में हाई स्पीड से दौड़ेगी मानसून की गाड़ी, 10,12, 13,14,15 इन संभाग में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 48 घंटे बाद लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश,आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Aug 09, 2025

UP Rains
बारिश की सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

UP Rains: यूपी में बीते एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर लोगों को बेहाल कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटे में मानसून की गाड़ी यूपी में एक बार फिर तेज रफ्तार से दौड़ेगी। IMD ने 10, 12, 13, 14, 15 अगस्त को पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा पश्चिमी यूपी में के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।

UP Rains: यूपी में पिछले एक सप्ताह से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कहीं हल्की बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। बहराइच, गोंडा वाराणसी, प्रयागराज, सहित कई जिले की कुछ आबादी बाढ़ से प्रभावित है। शनिवार को आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहे। उमस भरी गर्मी ने लोगों को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश होने के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में लगातार 5 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार को से 10, 12,13,14,15 अगस्त को जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर,आगरा, विजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में 10, 12,13,14,15 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट

आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं संलग्न इलाकों में।

Published on:

09 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / UP Rains: अगले 48 घंटे में हाई स्पीड से दौड़ेगी मानसून की गाड़ी, 10,12, 13,14,15 इन संभाग में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

