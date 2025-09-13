Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

मानसून की आखिरी बौछार, यूपी में फिर झमाझम, तराई जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट

UP Weather Alert: मानसून ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से यूपी में फिर झमाझम बारिश के आसार। अगले 24 घंटे में तराई के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 13, 2025

बाराबंकी में बारिश के बाद भरा पानी, PC-ANI

नोएडा(UP weather Alert) : पूरे मानसून में यूपी में अच्छी बारिश हुई। यूपी में मानसून के दौरान बारिश का औसत सामान्य रहा। मानसून सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई लेगा। बचे हुए दिनों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत अच्छी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में यूपी के तराई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है।

कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे अहम रहने वाले हैं। यूपी के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। यूपी के तराई इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार और रविवार को यूपी के कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, समेत आसपास के जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।

मानसून ट्रफ लाइन की वजह से बारिश की संभावना

मानसून ट्रफ लाइन यूपी के बरेली से होकर बाराबंकी की ओर जाती है। यह ट्रफ लाइन बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत से होते हुए पश्चिमी भारत पर बने एक अवदाब (डिप्रेशन) में बदल गया था, जो अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है. इसकी वजह से मॉनसून ट्रफ (Monsoon Trough) उससे अलग होकर उत्तर प्रदेश में अपनी सामान्य जगह, यानी बरेली और बाराबंकी से होकर, उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इसी दबाव के चलते यूपी के तराई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट

आज यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

तापमान की स्थिति

तापमान की स्थिति की बात करें तो यूपी के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 2 डिग्री तापमान का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है।

उत्तराखंड के मौसम की स्थिति

उत्तराखंड के मौसम विभाग के अनुसार, कई स्थानों पर हल्की और मध्ययम बारिश हो सकती है। साथ ही कई राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

Updated on:

13 Sept 2025 04:50 pm

Published on:

13 Sept 2025 04:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून की आखिरी बौछार, यूपी में फिर झमाझम, तराई जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट

