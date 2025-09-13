मानसून की आखिरी बौछार, यूपी में फिर झमाझम, तराई जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट

मानसून ट्रफ लाइन यूपी के बरेली से होकर बाराबंकी की ओर जाती है। यह ट्रफ लाइन बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत से होते हुए पश्चिमी भारत पर बने एक अवदाब (डिप्रेशन) में बदल गया था, जो अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है. इसकी वजह से मॉनसून ट्रफ (Monsoon Trough) उससे अलग होकर उत्तर प्रदेश में अपनी सामान्य जगह, यानी बरेली और बाराबंकी से होकर, उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इसी दबाव के चलते यूपी के तराई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।