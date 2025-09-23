UP Weather: मानसून विदाई के बाद फिर होगा मेहरबान, तेज धूप उमस भरी गर्मी के बीच 26 व 27, 28 को बारिश का पूर्वानुमान

Up weather forecast: उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, आगरा, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद सहित लगभग पूरे प्रदेश में बीते तीन दिनों से तेज धूप का असर देखा जा रहा है। प्रदेश के लगभग जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीते तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। तेज धूप और गर्मी के बीच एक बार फिर 26 और 27 सितंबर को पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम विकसित होने के कारण पूर्वी यूपी के जिलों में एक बार फिर बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है। इसका सीधा मतलब है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है।