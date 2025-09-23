UP Weather: मानसून विदाई के बाद फिर होगा मेहरबान, तेज धूप उमस भरी गर्मी के बीच 26 व 27, 28 को बारिश का पूर्वानुमान

Up weather forecast: लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप और गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। आगरा में पिछले तीन दिनों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 और 27 सितंबर को आसमान में बादल छा सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। इसलिए अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है।
Up weather forecast: उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, आगरा, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद सहित लगभग पूरे प्रदेश में बीते तीन दिनों से तेज धूप का असर देखा जा रहा है। प्रदेश के लगभग जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीते तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। तेज धूप और गर्मी के बीच एक बार फिर 26 और 27 सितंबर को पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम विकसित होने के कारण पूर्वी यूपी के जिलों में एक बार फिर बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है। इसका सीधा मतलब है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। 26 सितंबर को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा व गर्जन-चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। वहीं, पूर्वी यूपी में भी छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। 27 सितंबर को राज्य के दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। इसके अलावा 28 सितंबर को भी प्रदेश भर में हल्की वर्षा की स्थिति बनी रह सकती है। विभाग का कहना है कि 28 सितंबर तक भारी बारिश के आसार नहीं हैं।
मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ तापमान भी बढ़ रहा है। सबसे अधिक 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उरई और कानपुर देहात में दर्ज किया गया है। इटावा, प्रयागराज और हमीरपुर में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आगरा ताज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30°C रहा। बहराइच में 35.8°C, कानपुर नगर में 35.3°C, शाहजहांपुर में 35°C, झांसी में 35.9°C और बांदा में 35.8°C तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 35.1°C और न्यूनतम 26.8°C रहा। वहीं, कानपुर ग्रामीण में सबसे अधिक 28.6°C न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बहराइच में 26°C, बलिया में 27.5°C, लखीमपुर खीरी और गाजीपुर में 27°C न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ।
गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, वाराणसी, बलरामपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।