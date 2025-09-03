ग्राउंड रिपोर्ट: ‘कोई मदद को नहीं आया, खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं’; प्रशासन की पोल खोलते बाढ़ पीड़ितों ने बताई दास्तां

बाढ़ प्रभावित इलाके में रह रही नोएडा की स्थानीय महिला ने बताया, ''खाने-पीने के लिए मुश्किल हो रही है। जानवरों के पीने के लिए पानी तक नहीं बचा है।'' वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि पानी लगातार बढ़ रहा है। मेरे पैर में चोट लगी है और बहुत दर्द हो रहा है। शख्स से जब पूछा गया कि नोएडा अथॉरिटी या पुलिसकर्मी मदद के लिए आए तो शख्स ने साफ मना कर दिया। वहीं एक अन्य व्यक्ति का कहना है, '' प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।"