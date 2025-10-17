Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

मौसम ने ली करवट, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर को इन इलाकों में तूफानी बारिश की चेतावनी, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast : दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरे देश से विदाई ले ली है। अब पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से देश के कई राज्यों महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा यूपी का मौसम...।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 17, 2025

यूपी में बदल रहा मौसम, बारिश के साथ ठंड बढ़ने के आसार, PC- ANI

Weather Forecast : दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ने पूरे देश से विदा ले ली है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के विदा लेते ही पूर्वोत्तर मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान के केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावा जताई है। इसके साथ ही यूपी में भी मौसम करवट बदलेगा। यूपी के कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है।

यूपी में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम होगा ठंडा

मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 20 अक्टूबर तक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रात में दिन के मुकाबले ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। वहीं कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18, 19, 20,21 और 22 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 17 अक्टूबर को केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) होगी। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं का अलर्ट

पिछले 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर में तापमान में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 से 32°C और 17 से 18°C के आसपास रहा है। तेज हवा चलने की वजह से फिलहाल मौसम अभी साफ रहने का अनुमान है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 16 से 21 अक्टूबर तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

Updated on:

17 Oct 2025 03:21 pm

Published on:

17 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मौसम ने ली करवट, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर को इन इलाकों में तूफानी बारिश की चेतावनी, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

