मौसम ने ली करवट, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर को इन इलाकों में तूफानी बारिश की चेतावनी, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में बदल रहा मौसम, बारिश के साथ ठंड बढ़ने के आसार, PC- ANI
Weather Forecast : दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ने पूरे देश से विदा ले ली है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के विदा लेते ही पूर्वोत्तर मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान के केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावा जताई है। इसके साथ ही यूपी में भी मौसम करवट बदलेगा। यूपी के कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है।
मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 20 अक्टूबर तक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रात में दिन के मुकाबले ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। वहीं कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18, 19, 20,21 और 22 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 17 अक्टूबर को केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) होगी। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर में तापमान में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 से 32°C और 17 से 18°C के आसपास रहा है। तेज हवा चलने की वजह से फिलहाल मौसम अभी साफ रहने का अनुमान है।
भारत मौसम विभाग ने 16 से 21 अक्टूबर तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
