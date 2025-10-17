मौसम ने ली करवट, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर को इन इलाकों में तूफानी बारिश की चेतावनी, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 20 अक्टूबर तक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रात में दिन के मुकाबले ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। वहीं कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है।