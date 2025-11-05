6,7, 8, और 9 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल? कब से पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड

बता दें कि 5 नवंबर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरे सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक और परिसंचरण तंत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है।