6,7, 8, और 9 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल? कब से पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड

6,7, 8, और 9 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल? फोटो सोर्स-AI
Weather Update: मौसम विभाग ने मौसम का ताजा अपडेट जारी कर दिया है। आपको बताते हैं कि 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक मौसम कैसा रहने वाला है?
बता दें कि 5 नवंबर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरे सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक और परिसंचरण तंत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है।
मौसम विभाग की माने तो 6 से लेकर आगामी 9 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग की माने तो 6 नवंबर से लेकर आगामी 9 नवंबर तक उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के सभी जनपदों में आगामी 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। आने वाले दिनों में मौसम के साफ रहने की संभवाना मौसम विभाग ने जताई है।
हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस साल नवंबर के अंत तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि इस साल सामान्य से अधिक सर्दी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भी हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से आगामी दिनों में तेजी से तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना जताई है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार