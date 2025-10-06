7,8 और 9 अक्टबूर को गदर काटेगा मौसम! ताजा अपडेट: इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा मौसम प्रणाली के तहत बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना है। इसी वजह से पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात में 8 और 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। न्यूनतम तापमान समान रहने की संभावना है।