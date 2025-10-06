7,8 और 9 अक्टबूर को गदर काटेगा मौसम! ताजा अपडेट: इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

7, 8 और 9 अक्टबूर को किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट? फोटो सोर्स-Ai
Weather Update: देश में कई जगहों पर मौसम अपना 'उग्र' रूप दिखा रहा है। भारी बारिश की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक 7,8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, मथुरा, शामली, एटा, आगरा और औरैया समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) भी चल सकती है।
IMD देहरादून के मुताबिक, उत्तराखंड में 7 अक्टूबर को चमोली,बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर को गुरुग्राम,फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा मौसम प्रणाली के तहत बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना है। इसी वजह से पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात में 8 और 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। न्यूनतम तापमान समान रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार