इन शहरों के लिए फ्लाइट पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली! आ गई डेट सामने…कब होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन

अपने पहले चरण में यह हवाई अड्डा लगभग 10 शहरों जिनमें अधिकतर महानगर हैं उनको जोड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुछ समय बाद शुरू होंगी। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल पर एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा, "मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर सबसे पहले जुड़ेंगे। यात्री उड़ानों के अलावा, मालवाहक उड़ानों की भी अच्छी संभावना है।"