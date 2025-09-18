Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

इन शहरों के लिए फ्लाइट पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली! आ गई डेट सामने…कब होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन

Noida Jewar International Airport: नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? इसकी डेट सामने आ गई है। जानिए, कौन से 4 शहर पर सबसे पहले जुड़ेंगे?

नोएडा

Harshul Mehra

Sep 18, 2025

Noida Jewar International Airport
इन शहरों के लिए फ्लाइट पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली! फोटो सोर्स-Ai

Noida Jewar International Airport: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू (Kinjarapu Rammohan Naidu) ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर यात्री उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है।

4 शहर सबसे पहले जुड़ेंगे

अपने पहले चरण में यह हवाई अड्डा लगभग 10 शहरों जिनमें अधिकतर महानगर हैं उनको जोड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुछ समय बाद शुरू होंगी। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल पर एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा, "मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर सबसे पहले जुड़ेंगे। यात्री उड़ानों के अलावा, मालवाहक उड़ानों की भी अच्छी संभावना है।"

2 कार्गो सेवाएं भी होगी शुरू

नोएडा एयरपोर्ट से करीब 30 उड़ानों का परिचालन शुरूआत में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में यहां से 25 घरेलू उड़ानें और 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। यहां से 2 कार्गो सेवाएं अलग से इसके अलावा चलेंगी।एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो यहां से 65 उड़ानों का संचालन जल्द होगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कुछ जरूरी बातें

-2018 में इस एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था।

-90% से ज्यादा काम एयरपोर्ट का पूरा हो चुका है।

-90% रनवे और एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है।

-30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। पूर्ण व्यावसायिक संचालन नवंबर 2025 के मिड से शुरू होगा।

-1.20 करोड़ यात्रियों की क्षमता पहले चरण में होगी।

Updated on:

18 Sept 2025 07:07 pm

Published on:

18 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / इन शहरों के लिए फ्लाइट पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली! आ गई डेट सामने…कब होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन

