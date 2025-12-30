खालिदा जिया का निधन: नहीं रोक पाई थीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले

इन हमलों के प्रभाव गहरे थे। हिंदू समुदाय में भय का माहौल फैल गया, जिससे आर्थिक और सामाजिक हानि हुई। कई हिंदू परिवारों ने अपनी संपत्ति खो दी, और पलायन की दर बढ़ी। 1947 के विभाजन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गई है, और खालिदा के शासनकाल में यह गिरावट तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने इन हमलों पर चिंता जताई। हाल ही में, 2024 में भी भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को "गंभीर चिंता" बताया। संयुक्त राष्ट्र और ह्यूमन राइट्स संगठनों ने खालिदा सरकार को आलोचना की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2023 रिपोर्ट में बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों को गंभीर बताया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले शामिल हैं।