शब्दों का चयन सिर्फ संवाद नहीं, आपके व्यक्तित्व की ब्रांडिंग है

आज के प्रतिस्पर्धी युग में, भाषा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। कार्यस्थल पर आपके शब्द यह तय करते हैं कि आप नेतृत्व करने योग्य हैं या नहीं, आप टीम में सहयोग बढ़ाते हैं या तनाव। एक प्रबंधक यदि अपने अधीनस्थों से सम्मानपूर्वक और प्रेरक शब्दों में बात करता है, तो वह टीम को एकजुट और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। इसी तरह, सामाजिक जीवन में भी आपकी भाषा से लोग आपके संस्कार पहचान लेते हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना ही धनी या शिक्षित क्यों न हो, यदि उसकी भाषा में अभद्रता है तो समाज में उसका सम्मान घट जाता है। शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। कठिन परिस्थितियों में भी संयमित भाषा का प्रयोग रिश्तों में दरार पड़ने से रोक सकता है। कई बार आवेश में निकले कठोर शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ सकते हैं।