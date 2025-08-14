संंस्कृति ही देश की पहचान : हमारी राजनीतिक दृष्टि भी भूगोल की सीमाओं में बद्ध नहीं रही

इस देश की रचना में ऐसे कौनसे तत्व हैं, जिनके कारण इसका जीवट क्षीण हो जाने के बावजूद खत्म नहीं होता। संसार में कितने ही साम्राज्य एवं कितनी ही सभ्यताएं समाप्त हो गईं। भारत ने कभी किसी देश पर आधिपत्य नहीं जमाया, अत: साम्राज्य तो कहीं फैला ही नहीं, परन्तु सभ्यता और संस्कृति के रूप में जो जीवनशैली अपनाई, वह यथेष्ट रूप से वर्तमान में भी उपलब्ध है। देश की सीमा में साम्राज्य अवश्य रहे हैं, परन्तु इसमें सत्ता पक्ष की तुलना में सांस्कृतिक पक्ष ही मुख्य रहा। प्राचीनकाल की बात छोड़ भी दें तो मध्यकाल में विक्रमादित्य, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि चक्रवर्ती सम्राटों का शासन रहा, परन्तु वे इस देश की विशिष्ट सांस्कृतिक धारा में ही पुष्पित-पल्लवित हुए। हमारी राजनीतिक दृष्टि भी भूगोल की सीमाओं में बद्ध नहीं रही बल्कि नीति को ही राज्य का आधार और संस्कृति को ही देश की पहचान माना गया। कितने ही साम्राज्य अपने देश में स्थापित और उत्थापित हुए। कितने ही साम्राज्य विदेशियों ने यहां आकर कायम किए परन्तु देश की चाल-ढाल या जीवनशैली नहीं बदली। प्रत्येक बदलते दौर में एक तबका सदैव ऐसा रहा जो समय या साम्राज्य के साथ बदलता रहा। परन्तु वह भी देश की मूल पहचान से अवश्य जुड़ा रहा। देश की सांस्कृतिक जीवनधारा निरंतर प्रवाहित रही, अखण्ड रही। इस अखण्डता या निरंतरता के पीछे वह कौनसी शक्ति है? इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो उत्तर कोई एक नहीं होगा। कहा जा सकता है कि वेद ही इस देश की मुख्य शक्ति है। वेदों ने देश में जो समाज व्यवस्था कायम की, जो ग्राम रचना का स्वरूप दिया, स्त्री को परिवार की धुरी के रूप में स्थिर किया और जीव जगत के प्रति जो दृष्टि प्रदान की वही इस देश को स्थिर बनाए हुए है। देश की प्रजा में वेद ने जो अमृतभाव का संचार किया उसी के बल पर इसका जीवन- रस कभी सूखता नहीं। यह पहचान ही भारत को अन्य देशों से अलग रखती है और वह अमृत भाव ही है जो सब देशों, सब धर्मों, सब जातियों और प्राणि मात्र के साथ समरसता स्थापित करने में साधक बनता है।

( 4 मई 1995 के अंक में ‘आनंद भाव को हमने सिद्ध कर रखा है’ आलेख से)