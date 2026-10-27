27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

संपादकीय: दवाइयों की जांच में लेटलतीफी जानलेवा

यों तो कोई भी दवा नकली व अमानक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह या रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में इनका मरीज सेवन कर ले तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Harish Parashar

Updated: 27 Oct 2026, 6:48 PM IST

medicines

medicines

दवा लेने के बाद भी मरीज पर या तो उसका असर ही नहीं हो या फिर कोई विपरीत असर होता दिखे तो दोनों ही मामलों में चिंता होना स्वाभाविक है। आमतौर पर किसी दवा से फायदा होता नहीं दिखे तो चिकित्सक भी दूसरी दवा लिख देते हैं। लेकिन इसे तो मरीजों के जीवन से खिलवाड़ ही कहा जाएगा, जब यह खुलासा हो कि पहले जो दवा ले रहे थे उसे बाजार में आने के काफी समय बाद जांच एजेंसियों ने नकली घोषित कर दिया है। खतरनाक तथ्य यह भी है कि नकल सिर्फ दवाइयों में ही नहीं बल्कि एंटीज रेबीज वेक्सीन और दूसरे कई इंजेक्शनों में भी सामने आई है। बड़ी लापरवाही यह भी है कि बाजार में पहुंचने के बाद नकली होने के संदेह में पकड़ी गई दवाओं के असली व नकली होने की पुष्टि में ही महीनों बीत जाते हैं। ऐसे में मरीज का मर्ज बढ़ता जाए या दवा के दुष्प्रभाव से उसकी जान ही चली जाए तो इसकी परवाह भला कौन करेगा?

हमारे यहां यह ढर्रा सा हो चला है कि हर मामले में असली व नकली की जांच होने में ही काफी समय लग जाता है। मिलावट के दूसरे मामलों में भी यह लेटलतीफी सामने आती है। जब दवा की जांच के मामले में यह देरी हो तो खतरा और बढ़ जाता है। दवा का मिलता-जुलता नाम, लेबल पर किसी ऐसी कंपनी का नाम जो अस्तित्व में ही न हो और दवा के सॉल्ट ही बदले हुए हों तो यह नकली दवाइयों की श्रेणी में आती है। नकली और अमानक दवाइयों दोनों की ही बाजार में आने के काफी समय बाद जाकर मुनादी होती है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल न करें। यह सब जानते हुए भी दवा कारोबार में हेरा-फेरी और दवा की जांच में जरा सी भी देरी से मरीजों का जीवन संकट में आ सकता है। नकली दवा बनाने वाले कभी-कभार तो पकड़े ही नहीं जाते। जो पकड़े जाते हैं उन पर भी कार्रवाई समय पर नहीं हो पाती। जाहिर है जब दवा के नकली होने की जानकारी ही देरी से मिल रही हो तो इन्हें बाजार में पहुंंचाने वालों को ज्यादा वक्त मिलने वाला है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) व सरकारी स्तर पर औषधि नियंत्रण विभागों की भूमिका इस मामले में ज्यादा अहम है। जरूरत इस बात की है कि दवा निर्माण से लेकर वितरण व विक्रय तकसमूची शृंखला की निगरानी तकनीक आधारित और अधिक जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हों तथा दोषियों को कठोर दंड जैसे कदम उठाए जाएं। साथ ही दवा नियामक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि किसी संदिग्ध दवा की रिपोर्ट महीनों के बजाय आठ-दस दिन में ही मिल जाए। यों तो कोई भी दवा नकली व अमानक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह या रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में इनका मरीज सेवन कर ले तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। यह समझना होगा कि उपचार विफल होने व बीमारी बढऩे की भरपाई किसी भी जांच रिपोर्ट से संभव नहीं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 6:48 PM IST

Published on:

Hindi News / Opinion / संपादकीय: दवाइयों की जांच में लेटलतीफी जानलेवा

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

कार्यस्थल पर मानसिक सुरक्षा के बारे में बात करना हो सहज

mental health
ओपिनियन

शेख हसीना की वापसी, कूटनीति का नया दांव

bangladesh
ओपिनियन

PATRIKA PODCAST : समर्पण से पूर्णता

patrika podcast
ओपिनियन

आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर अनदेखी से बिगड़े हालात

europe
ओपिनियन

संपादकीय: स्वच्छ शौचालय और प्रशासनिक अकर्मण्यता

washrooms
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.