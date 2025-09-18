चिकित्सा शिक्षा में दोहरा रवैया गहरी चिंता का विषय

यह दोहरा मापदंड कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है और इसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इस प्रक्रिया में मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हो जाता है। नीट जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले छात्र, जो अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं, उन्हें अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। यह एक बड़ी विडंबना है। वे योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन व्यवस्था की खामियों के कारण उन्हें वह नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। यह उनकी मेहनत और उनके सपनों पर एक गहरा आघात है। जब देश की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाएं ऐसी परिस्थितियों में पढ़ती हैं जहां अच्छी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय या अनुभवी शिक्षक न हों, तो उनका कौशल अधूरा रह जाता है। इसका नुकसान न केवल उन छात्रों को होता है, बल्कि पूरे देश को होता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ता है।