शब्दों में सहजता, भावों में गहराई, यह था मजरूह का अंदाज

1 अक्टूबर 1919 को उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मे असरार उल हसन खान ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शायरी में रुचि ली। “मजरूह” तख़ल्लुस अपनाया और मुशायरों और फिल्मों के ज़रिए मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता तहरीक-ए-ख़िलाफ़त से प्रभावित थे, मौजूद अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्षधर न थे। अपने इकलौते पुत्र को मदरसे में तालीम के लिए भर्ती करवाया। मदरसे में मजरूह ने उर्दू के अलावा फ़ारसी और अरबी ज़ुबानों की तालीम भी हासिल की। शायद तदबीर आने वाली शोहरत की नींव रख रही थी। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी और जिगर मुरादाबादी ने मजरूह के शायरी के शौक़ को हवा दी। मुंबई के एक मुशायरे में मजरूह की ग़ज़ल ने फिल्म डायरेक्टर ए. आर. कारदार का ध्यान खींचा। कारदार उस समय फिल्म शाहजहां बना रहे थे। फिल्म में संगीत निर्देशक नौशाद थे और हीरो थे के. एल. सहगल। नौशाद साहब ने मजरूह को गीत लिखने के लिए एक धुन दी और मजरूह ने खूबसूरत गीत लिखकर नौशाद साहब का दिल जीत लिया। अच्छी तनख़्वाह पर मजरूह को शाहजहां फिल्म के गीत लिखने का काम मिल गया। मजरूह ने 1947 में फिल्म नाटक और फिल्म डोली के गीत लिखे। 1948 की फिल्म अंजुमन में भी मजरूह ने बतौर गीतकार काम किया। 1949 की महबूब खान की फिल्म अंदाज़ से मजरूह ने वो मुक़ाम हासिल कर लिया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।