शाखा से संस्कार तक: राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का संकल्प

डॉ. हेडगेवार बलिराम हेडगेवार और उनके पांच साथियों के मन में यह विचार अंकुरित हुआ कि भारत की दासता का स्थाई समाधान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज का चरित्र निर्माण और संगठन अनिवार्य है। विजयादशमी के दिन 1925 में नागपुर के एक छोटे से कमरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना हुई। यही बीज आज सौ वर्षों बाद एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है।बचपन से ही डॉ. हेडगेवार मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम से ओतप्रोत थे। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विविध स्वरूपों अर्थात सशस्त्र क्रांति से लेकर सत्याग्रह तक को निकट से देखा और सम्मान दिया। वे समझ चुके थे कि विदेशी दासता का मूल कारण भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरी है। डॉ. हेडगेवार का मानना था कि राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट, अनुशासनहीनता, संकीर्ण पहचान और अपनी संस्कृति के प्रति हीनभावना ही आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के भारत में जमने के कारण बने। इसलिए डॉ. हेडगेवार ने तय किया कि एक ऐसी पद्धति विकसित की जाए, जो लोगों को जीवनपर्यन्त राष्ट्रहित के लिए प्रशिक्षित कर सके। यही पद्धति शाखा प्रणाली के रूप में सामने आई, जहां व्यायाम, अनुशासन, गीत, प्रार्थना और राष्ट्रीय चेतना के संस्कार देकर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्रनिर्माण का संदेश दिया जाता है।