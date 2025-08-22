किशोरों की अपर्याप्त नींद: डिजिटल युग की साइलेंट चुनौती

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के युग में डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल पाठ्यक्रम, डिजिटल परीक्षाएँ, डिजिटल मूल्यांकन ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन नागरिक में तब्दील कर दिया है। परिणामस्वरूप उनके सोने-जागने, खाने-पीने में हुए बदलावों के कारण उनकी पूरी जीवनशैली ही बदल गई। बच्चों में नींद की कमी के और भी कारण हैं जैसे स्क्रीन टाइम का अनिश्चित होना, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी जैसे उपकरणों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग बच्चों की नींद में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। नींद का पूरा न होना अधिकांश बच्चों में छोटी-सी उम्र में ही अवसाद (डिप्रेशन), थकान, आलस्य, संज्ञानात्मक कमजोरी यानी सोचने और समझने की क्षमताओं में गिरावट उत्पन्न कर रहा है। साथ ही अपर्याप्त नींद उनकी एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और पढ़ाई के प्रदर्शन पर भी असर डाल रहा है। यह एक तथ्य है कि मानसिक रूप से अस्थिर बच्चे या युवा निर्णय लेने में भी असमर्थ अनुभव करते हैं। संभवत: इसलिए बच्चे छोटी-सी उम्र में आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने में जरा भी देर नहीं करते। छोटी से छोटी विफलता उन्हें जिंदगी को समाप्त करने के लिए बाध्य कर देती है। हम यह किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं? हम बच्चों को यह क्यों नहीं सिखा पा रहे कि विफलता हार नहीं है, अपितु सीखने का एक और मौका है। थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार विफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत महत्त्वपूर्ण है।