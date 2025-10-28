नोबेल से दूर भारत: शोध संस्कृति पर बड़ा सवाल

यह हर्ष का विषय है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय व एल्सेविएर पब्लिशर की ओर से वर्ष 2024 में जारी शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में भारत के 5300 वैज्ञानिकों ने स्थान बनाया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से नोबेल पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान के लिए किसी का नामांकित न हो पाना बड़ी चुनौती है। कुछ दिन पूर्व ही घोषित नोबेल पुरस्कारों ने इस प्रश्न को पुन: जीवंत कर दिया है कि भारत जैसे विशाल, युवा और प्राचीन ज्ञान परंपरा वाले राष्ट्र से इस प्रतिष्ठित सूची में लोग स्थान क्यों नहीं बना पाते हैं। अब तक भारत से संबंधित लगभग दस व्यक्तित्वों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहां यह रेखांकित करना उचित होगा कि इन सबमें से अधिकांश वैज्ञानिकों ने अपनी महत्वपूर्ण शोध यात्रा व प्रयास भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों व प्रयोगशालाओं में पूर्ण किए, जिससे यह और भी विचारणीय है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रणाली में कहां और किस स्तर पर कमी रह रही है। प्रायः इस विफलता के मूल में हमारे विश्वविद्यालयों में शोध व अनुसंधान के लिए उपयुक्त अवसर व अवसंरचना का अभाव बताया जाता रहा है। केंद्रीय संस्थानों को छोड़ दें तो अन्य राज्य पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं पुरानी हैं, उपकरण पुराने व जर्जर हैं और अनुसंधान के लिए वांछनीय वित्तीय संसाधन सीमित हैं।