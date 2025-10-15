अलग तरह की एआइ शक्ति बन सकता है भारत

नंबर वन की दौड़ में पड़ने की बजाय भारत के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि वह दुनिया में एआई इको-सिस्टम का इंजन बने। वह बहुत सारे तरीकों से इस तकनीक के विकास, प्रयोग, मैनेजमेंट की ताकत बने। हालांकि हम भी अपने एआई मॉडल बना रहे हैं, लेकिन उनका प्रधान मकसद अपने आपको विदेशी मॉडलों पर निर्भरता से मुक्त करना है। हम इन मॉडलों को ओपनएआई, गूगल, क्लॉड, मेटा आदि के लोकप्रिय जनरेटिव एआई मॉडलों के मुकाबले किसी किस्म की प्रतिद्वंद्विता में उतारेंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन हां, हम दूसरों की एआई पर इतने निर्भर न हो जाएं कि अगर किसी आड़े वक्त पर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो हम अधर में लटक जाएं — यही हमारी फौरी रणनीति है।