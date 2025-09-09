भारत की बढ़ती शक्ति, पर स्थायी सदस्यता से वंचित

ट्रंप जब भारत पर ‘उच्च टैरिफ’ की चर्चा करते हैं या रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत के रुख पर टिप्पणी करते हैं, तो दबे स्वर में वे दरअसल भारत की उस संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय-शक्ति को स्वीकार करते हैं, जो आज के भू-राजनीतिक जगत में बहुत कम देशों के पास है। जब चीन, जो बरसों से पाकिस्तान को भारत-विरोधी नीति का औजार बनाता रहा है और सीमा विवाद में भारत को उलझाए रखना अपना कर्तव्य समझता रहा है, वही चीन भारत के साथ मैत्री की कालीन बिछाने को उत्सुक दिख रहा है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का नहीं, बल्कि उसकी अपरिहार्यता का घोष है।