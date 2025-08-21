भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ी, लेकिन एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल

2020-21 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को निवेश-ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग (बीबीबी माइनस/बीएए3) पर रखा गया। वैश्विक स्तर पर, भारत जैसे बड़े आर्थिक आधार और कर्ज चुकाने की क्षमता वाले देशों को आमतौर पर एएए रेटिंग मिलती रही है, पर भारत और चीन अपवाद रहे। 2005 में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे चीन को ए माइनस/ए2 रेटिंग मिली, जबकि भारत लगभग दो दशक तक बीबीबी माइनस/बीएए3 पर अटका रहा, भले ही उसकी संरचनात्मक ताकत साफ दिख रही थी। भारत का ये मुकाम दशकों के क्रांतिकारी सुधारों का नतीजा है। 1990 के शुरुआती उदारीकरण ने बंधन हटाए और उद्यमिता को पंख दिए। पिछले एक दशक में टैक्स सुधार (जीएसटी), बैंकिंग और डिजिटलीकरण के बदलाव आदि हुए। बुनियादी ढांचे पर खर्च 2019-20 के 5.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जीडीपी का करीब 5.5त्न है। महामारी के बाद भारत के वित्तीय अनुशासन ने सबको चौंकाया है। वित्तीय घाटा 2020-21 के 9.2त्न से घटकर 2025-26 में 4.4त्न के लक्ष्य तक आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति को 2-6त्न के दायरे में रखा, जो जुलाई 2025 में 1.55त्न तक गिर गई यानी पांच साल का सबसे निचला स्तर। 60त्न विकास घरेलू खपत से आता है और 690 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी मुद्रा भंडार भारत को बाहरी झटकों, जैसे रूसी आयात पर जुर्माने व अमेरिकी टैरिफ से बचाते हैं, जिसे एसएंडपी ने ‘सहनीय’ बताया।