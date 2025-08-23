भारत के स्पेस स्टार्टअप्स की उड़ान को लगाने होंगे पंख

देश में अभी लगभग 800 अंतरिक्ष स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या केवल एक थी। इनमें स्काईरूट एयरोस्पेस ने ‘विक्रम सीरीज’ के अपने प्रक्षेपण यान के माध्यम से इतिहास रचा। यह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी है, जो छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए प्रक्षेपण वाहन डिजाइन और निर्मित करती है। वहीं, एक अन्य भारतीय निजी एयरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉसमॉस ने पूरी तरह थ्री-डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन ‘अग्निबाण’ तकनीक विकसित कर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह कंपनी श्रीहरिकोटा में निजी लॉन्च पैड भी बना रही है, जिसे धनुष नाम दिया गया है। इस लॉन्च पैड से छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने की योजना है।