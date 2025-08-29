हंसी वही जो बांटे हर किसी को खुशी, न कि दिलों पर चोट

बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं ‘बंदर के हाथ में उस्तरा’ यानी गलत हाथों में ताक़त खतरनाक होती है। यही स्थिति सोशल मीडिया पर भी है। बिना सोचे-समझे बनाए गए कंटेंट से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। व्यू और लाइक्स की दौड़ में कई लोग यह भूल जाते हैं कि उनके मज़ाक से किसी की गरिमा आहत हो रही है। अदालत का आदेश इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। भारत हमेशा से संस्कारों वाला देश रहा है। यहां परंपरा है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी को उसकी कमी से न पुकारो। संवेदनशीलता हमारी संस्कृति की पहचान है, पर आज सोशल मीडिया के समय में कुछ कॉमेडियन व इन्फ्लुएंसर इस मूल भावना को ही भूल गए हैं। वे लाफ्टर के नाम पर ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, जो न तो नैतिक है, न ही भारतीय समाज की आत्मा से मेल खाता है।