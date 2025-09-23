नवरात्र: मानसिक शुद्धि का अवसर

हीं, बल्कि आत्मानुशासन, आत्मबल और नारीशक्ति के सम्मान का प्रतीक होने के साथ-साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शुद्धि और अनुशासित जीवनशैली की शुरुआत करने का एक बेहतरीन अवसर भी है। जहां एक ओर यह पर्व धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, वहीं आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता कहीं अधिक व्यापक और सार्थक हो गई है। अतएव इस पर्व को धर्म, शक्ति, भक्ति और आत्मोत्थान का महायोग कहा जा सकता है। नवरात्रि का मूल भाव "शक्ति की आराधना" है। यह पर्व समाज को नारी को देवी के समान देखने के साथ-साथ, उसे वास्तविक अधिकार और सम्मान देने की प्रेरणा देता है।