ड्रग्स की लत के विरुद्ध, अब छेड़ना होगा निर्णायक युद्ध

निगरानी की कमी के चलते सीमा पार तस्कर ड्रग्स तस्करी के लिए राजस्थान को ठिकाना बना रहे हैं। विशेषकर श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर तस्करों का अड्डा बन रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि सीमा पार से नशे की खेप की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी बढ़ा है। हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सीमा पार तस्करी के लिए राजस्थान को सप्लाई हब बनाया जा रहा है। नशीले पदार्थों का कारोबार, जो पहले स्थानीय स्तर पर बिखरे हुए लोगों द्वारा चलाया जाता था, आज विभिन्न राज्यों में एक संगठित गिरोह के रूप में पनप गया है। आज विभिन्न पड़ोसी राज्यों से नशे की खेप आ रही है जो खुद ही पिछले कई दशकों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वास्तव में, राज्यों में भी नशीले पदार्थों का उत्पादन बढ़ती समस्या बना है।