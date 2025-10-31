एक भारत, श्रेष्ठ भारत: सरदार पटेल के सपने साकार करती पीढ़ी

जब महाराष्ट्र के छात्र बिहू सीखते हैं या असम के युवा लावणी पुणे में पेश करते हैं, तो वे पटेल के इस विचार का पालन करते हैं कि एक-दूसरे को जानना ही साथ खड़े होने का पहला कदम है। पर्यटन भी एकता का एक माध्यम है। 'देखो अपना देश' अभियान और उन्नत 'इंक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म' नागरिकों को पंजाब के स्वर्ण मंदिर से लेकर केरल के बैकवाटर्स तक, असम के चाय बागानों से राजस्थान के रेगिस्तानों तक अपने देश की यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब नागालैंड में कोई महिला गुजरात से आने वाले पर्यटकों के लिए होमस्टे चलाती है या जोधपुर में कोई कारीगर तमिलनाडु से आए यात्रियों को हस्तशिल्प उत्पाद बेचता है, तो वे सिर्फ सामान का ही लेन-देन नहीं करते, बल्कि वे अनुभव भी साझा करते हैं।