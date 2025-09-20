पाक ने भारत-अमरीका सहित मिडिल ईस्ट को दिया बड़ा संकेत

यही वजह है पाकिस्तान-सऊदी अरब सुरक्षा समझौते को मिडिल ईस्ट में नाटो के आरम्भ जैसा माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि जल्दी ही कुछ और देश भी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत ने समझौते पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पीटने के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति एक बार फिर उस आधार वाक्य के इर्द-गिर्द घूमती दिख रही है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को सोते-जागते भारत का भूत नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात की कोशिश करता दिखाई दे रहा है कि वह किसी न किसी तरह भारत को दुनिया के अन्य देशों से अलग-थलग कर दे। पाक नेताओं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के विदेश दौरों का सिलसिला पाकिस्तान की इस कोशिश का ही परिणाम है। हालाँकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, हम संबंधों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह समझौता किसी खास देश या घटना के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और गहन सहयोग का संस्थागत रूप है।