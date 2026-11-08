पाठक पीठ : पाठकों के सराहनीय पत्र Second Week Nov 2026

बैलेट पेपर से न हों चुनाव

विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहा है। जबकि कागज के लिए कई पेड़ों को काटना पड़ता है। कागज निर्माण में भरपूर पानी, भाप और बड़े पैमाने पर विद्युत का भी इस्तेमाल होता है। पृथ्वी पर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जंगल का 33 प्रतिशत होना आवश्यक है। वर्तमान में यह 16 प्रतिशत तक घट चुका है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा।

- स्वप्निल शर्मा, मनावर, मध्यप्रदेश