पाठक पीठ : पाठकों के सराहनीय पत्र Second Week Nov 2026

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भारत

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Opinion Desk

Updated: 8 Nov 2026, 2:29 PM IST

Pathak Peeth 1

मिलावटखोरों के खिलाफ जनता भी जागरूक हो
मिलावटखोरों पर सरकारी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि मिलावटखोरी करने वाले भ्रष्ट तरीके अपना कर या जुर्माना भर कर बच जाते हैं। इस कारण वे अपनी मिलावटखोरी की आदतों को नहीं छोड़ते और जनता को जहर खिलाते हैं। लोगों को भी जागरूक बनना होगा और ऐसे दुकानदारों/व्यापारियों से सामान खरीदना बंद कर देना चाहिए जो बार-बार नकली समान ग्राहकों को बेचते हैं।
- हरिप्रसाद चौरसिया, देवास (मध्यप्रदेश)

डिजिटल दुनिया में खोता संवाद
एक ही घर में बैठे परिवार के सदस्य अलग-अलग स्क्रीन में व्यस्त हैं। बच्चों के पास ऑनलाइन मित्रों की लंबी सूची है, लेकिन अपने आसपास के लोगों से बातचीत का समय कम होता जा रहा है। तकनीक ने संवाद के नए रास्ते खोले हैं, मगर हमें यह भी देखना होगा कि कहीं इसके कारण घरों का आपसी संवाद कमजोर तो नहीं हो रहा।
- सुरभि खीची, जोधपुर

सत्ता बने सेवा का माध्यम
इतिहास गवाह है कि सत्ता जब सेवा का माध्यम बनने के बजाय अहंकार का साधन बन जाती है, तब शासक धीरे-धीरे खुद को कानून, नैतिकता और जवाबदेही से ऊपर समझने लगता है। शायद सत्ता का मद इंसान को यह भुला देता है कि कुर्सी स्थायी नहीं, लेकिन उसके फैसलों के परिणाम जरूर स्थायी हो सकते हैं। सबसे ऊपर एक नैतिक सत्य है कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता।
- ओम प्रकाश हुंडिया, हैदराबाद

संतुलित उपयोग सिखाएं
आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। तकनीक ने शिक्षा और जानकारी के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसके बढ़ते उपयोग ने बच्चों के वास्तविक बचपन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खेल के मैदानों की जगह मोबाइल गेम और मित्रों के साथ बातचीत की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। तकनीक का संतुलित उपयोग सिखाया जाना चाहिए।
- कमल कुमार कुमावत, गोविन्दगढ़

बैलेट पेपर से न हों चुनाव
विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहा है। जबकि कागज के लिए कई पेड़ों को काटना पड़ता है। कागज निर्माण में भरपूर पानी, भाप और बड़े पैमाने पर विद्युत का भी इस्तेमाल होता है। पृथ्वी पर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जंगल का 33 प्रतिशत होना आवश्यक है। वर्तमान में यह 16 प्रतिशत तक घट चुका है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा।
- स्वप्निल शर्मा, मनावर, मध्यप्रदेश

दूसरों का सुकून न छीनें
आजकल शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों, सामाजिक समारोहों और चुनाव जीतने के बाद निकाली जाने वाली विजय रैलियों एवं जुलूसों में तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाना आम होता जा रहा है। कई बार ध्वनि का स्तर इतना अधिक होता है कि आसपास के घरों में रहना तक मुश्किल हो जाता है। उत्सव मनाइए, विजय का आनंद लीजिए, लेकिन दूसरों का सुकून मत छीनिए।
- गौरव चौरोटिया, ब्यावर, राजस्थान

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