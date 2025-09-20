शरीर ही ब्रह्माण्ड – क्षुधा का दिव्य स्वरूप भी



स्त्री-पुुरुष दोनों अद्र्धनारीश्वर हैं। पुरुष भीतर स्त्री भी है, स्त्री भीतर पुरुष भी है। पुरुष बाहर अग्नि है- ऊपर उठता है। भीतर सोम है- अधोगामी है। दोनों में विपरीत दिशा के कारण यज्ञ की स्थिति नहीं बनती। कर्ता भाव का अभाव है। स्त्री का बाहरी सोम भीतर की अग्नि पर नित्य वर्षण करता है, जैसे सूर्य पर परमेष्ठी सोम बरसता है। अग्नि को सदा प्रज्वलित रखता है। सर्वहुत यज्ञ जैसी स्थिति है। बार-बार चखते रहने का स्वभाव सोम की पूर्ति का प्रतीक है। स्त्री पुरुष की पूरक है। शक्ति रूपा है। पुत्रेषणा में सहयोग करती है। वित्तेषणा और लोकेषणा पुरुष के कर्म पर आधारित है जिसका लाभ पत्नी को मिलता है। मूल में 'शक्ति' रूप सूक्ष्म स्तर का द्योतक है। स्त्री की भूमिका अधिकांशत: सूक्ष्म स्तर की है। चाहे पति की जीवात्मा हो, अथवा सन्तान की, दोनों का ही निर्माण और विध्वंस स्त्री के हाथ में रहता है। स्त्री को जीव के साथ, जीव की भाषा में आदान-प्रदान करना आता है। पुरुष अनभिज्ञ रहता है। पुरुष के हृदय में बैठकर उसकी कामना बनती है, शक्ति बनती है; वहीं सन्तान के जीवात्मा को संस्कारित करके मानव योनि में ढालती है।