शरीर ही ब्रह्माण्ड – गर्भ से प्रकाश

जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु आठ अवस्थाओं में पूर्ण रूप लेता है, जिस प्रकार जल आठ अवस्थाओं में पृथ्वी रूप में परिणत होता है। ठीक उसी प्रकार ये बीज भी आठ अवस्थाओं में पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। पृथ्वी की धातुओं ने पेड़ के शरीर का निर्माण शुरू किया। उसके अंग-प्रत्यंग बीज में प्रतिष्ठित मानचित्र के अनुरूप उत्पन्न किए। तना-शाखा-प्रशाखा-पत्ते-पुष्प और फल पर्यन्त सम्पूर्ण देह को खड़ा किया। स्वयं प्राण रूप में इस शरीर में प्रवाहित होकर हर अंग की चिति को व्यवस्थित रखते हुए फलपर्यन्त प्रवाहमान बनी रही। फल का बीज से सम्बन्ध देह रूप में भी यहां स्पष्ट हो जाता है। जिस किस्म के आम की गुठली थी उसी किस्म के नए आम उस पेड़ को प्राप्त होते हैं। पर माया का कर्म तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस नए फल में मूल फल का रस गन्ध आदि सभी नहीं पहुंच जाते। यह काम परा प्रकृति का है। हमारे शरीर का अंतिम धातु शुक्र है। जब तक उसमें नया आम पैदा करने की क्षमता नहीं आती तब तक न आम पूरा होता है न ही माया का कार्य पूरा होता है। परा और अपरा प्रकृति के कार्य आज के वैज्ञानिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। काफी सीमा तक आगे भी बढ़े हैं किन्तु ब्रह्म का स्थानान्तरण बीज से लेकर फल में कैसे हो रहा है, यह शुद्ध माया के मूल कर्म का हिस्सा है। जहां किसी उपकरण की पहुंच अभी तक संभव नहीं हो पाई है।