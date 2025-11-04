पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – समानता के भ्रम में फंसी नारी

कॅरियर ही देर से शादी करने का-प्राकृतिक शक्तियों का समयोचित उपयोग न करने का कारण बनता जा रहा है। मातृत्व की भूमिका गौण होती जा रही है। समय के साथ प्रजनन तंत्र शिथिल होता जाता है। सन्तान प्राप्ति ही स्त्रियों के लिए कठिन हो जाता है। यह आत्मा (ईश्वर) से जुड़ा कार्य है, अत: भावप्रधान कर्म है। भाव बौद्धिक जीवन में वैसे ही कोने में पड़े रहते हैं। पौरुष के आधिक्य से स्त्रैण तंत्र पूर्ण विकसित हो भी नहीं पाता। इसमें भी वर्षों का नियमित अभ्यास चाहिए। परम्परागत जीवन में कन्याएं अपने घर-वर-परिवार के प्रति सदा जागरुक रहती थीं। हर उत्सव पर प्रार्थनाएं-पूजा करती थीं। अपने स्त्रैण गुणों का विकास करती रहती थीं। यही अभाव आज उनकी संख्या में अवरोध बन रहा है। विश्वभर में।