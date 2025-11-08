शरीर ही ब्रह्माण्ड – तीन शरीर-तीन ही ऋण



प्राणियों का शरीर गर्भ में तैयार होता है। माता के शरीर से, जो स्वयं अन्न से निर्मित है। अन्न से ही मन का निर्माण होता है। शरीर ही जीवात्मा का बाहरी आवरण (पृथ्वी रूपा) है। पृथ्वी भी जल से उत्पन्न होती है और शरीर भी जल से। शरीर की आकृति भी पृथ्वी और प्रकृति चन्द्रमा से बनती है। केन्द्र को ही मन कहते हैं। प्राणों द्वारा अन्न की चिति ही शरीर है। शरीर ही मां है। मातृ देवो भव। सन्तान की देह का निर्माण माता की देह से ही होता है। अन्न ही शरीर है, अन्न ही मन है, अन्न ही जीवात्मा है, अन्न ही ब्रह्म है। सृष्टि की प्रत्येक रचना में ये तीनों धरातल होते हैं। मानव में विशेष रूप से स्वतंत्र कर्म करने एवं पुन: अंशी तक लौट जाने की क्षमता है। चूंकि उसका मन चंचल है, उसे नियंत्रण-संचालन की आवश्यकता रहती है। इसी कारण पुरुष के साथ परा-अपरा प्रकृति बनाई, तीनों ही स्तरों पर यह कार्य करती हैं।