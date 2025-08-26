चेन्नई में प्रवासी राजस्थानियों के अनूठे प्रयास, सौहार्द, परंपरा और संस्कृति के पर्याय मारवाड़ी

बीच-बीच में स्थानीय राजनीति के चलते मारवाड़ियों के विरुद्ध हिंसात्मक अभियान भी चल पड़ते हैं। डर के मारे लोग अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। व्यापार-उद्योगों के स्थायी तंत्र ध्वस्त हो जाते हैं। नेताओं में संवेदना नहीं होती- वरना प्रदेश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। खैर!जो चिंतन का विषय है वह है नागरिकों का सम्मान। किसी भी प्रदेश में सत्ता के बाहर यह सम्मान किसी को प्राप्त नहीं होता। सभी अपने ऊपर वालों का ही सम्मान करते हैं- चाहे स्वार्थ से, चाहे भय से। अनुभव यह कहता है कि स्थानीय लोगों का जितना सम्मान एक मारवाड़ी स्थानीय संस्था करती है, उतना तो स्थानीय लोग भी आपस में नहीं करते। पहली बात तो यह है कि अन्य प्रदेशों के लोग न इतने प्रवासी बने, न कहीं जाकर वहां के विकास को गति दे पाए। बहुत कम ही घर से दूर जाकर बड़े बन पाए। इसीलिए उनके बारे में अन्य प्रदेशों के लोगों को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। क्या यह शुभ संकेत है?