व्यक्तिगत डेटा अब पूंजी है, सुरक्षा इसका सबसे बड़ा निवेश

भारत के मुकाबले विदेशों में डेटा सुरक्षा को लेकर कानून या निगरानी का ढांचा सख्त व विकसित है। विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में यह मामला बहुत गंभीरता से लिया जाता है। यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) लागू है। यह कानून दुनिया के सबसे सख्त डेटा संरक्षण कानूनों में से एक माना जाता है। इसके तहत किसी भी संस्थान — चाहे बैंक, स्कूल, अस्पताल या निजी संगठन हों — पर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने का दायित्व होता है। डेटा लीक या उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी डेटा सुरक्षा कानून अत्यंत सख्त हैं और गैर-रेगुलेटेड संस्थाओं पर भी इसका दायरा बढ़ाया गया है। शिक्षा, चिकित्सा या सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं को डेटा सिक्योरिटी के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, जिससे वे अपने पास मौजूद संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग पर नियंत्रण कर सकें।