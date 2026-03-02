कर्पूरचंद्र कुलिशजी का प्रेरक जीवन नदी की तरह बहता रहा

Karpoor Chandra Kulish birth centenary: पत्रकारिता के पुरोधा कर्पूरचंद्र कुलिश जी का जीवन एक नदी की तरह था। नदी हमेशा बहती रहती है। वह रास्ते की रुकावटों से नहीं डरती। कुलिश जी भी ऐसे ही थे। उनका जीवन भी हमेशा आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी जीवनी का नाम 'धाराप्रवाह' रखा था। इसका मतलब ही है, बिना रुके बहना। यह लेख उनके उसी धाराप्रवाह जीवन की कहानी है। उनका जन्म 20 मार्च 1926 को सोडा गांव में हुआ था। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। सब उन्हें प्यार से 'कोका' बुलाते थे। बचपन में कुलिश जी बहुत निडर थे। एक बार गांव में 'भरभरी माई' नाम की एक महिला आई। लोग उसे डायन मानते थे और उससे डरते थे। लेकिन कुलिश जी के पिता ने छोटे कुलिश को उसके हाथों में दे दिया। उसने बड़े प्यार से बच्चे को खिलाया और कुछ बुरा नहीं हुआ। इस तरह अंधविश्वास को न मानने की उन्हें बचपन में ही सीख मिल गई।