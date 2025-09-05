शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं

नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा का आधार बनाएं, ताकि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। साथ ही, वे उन्हें वैश्विक भाषाओं और ज्ञान से भी परिचित कराएं। डिजिटल शिक्षा आज के समय की आवश्यकता है। शिक्षकों से यह अपेक्षा भी है कि वे स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन माध्यम, वर्चुअल लैब और ई-लर्निंग संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। वे स्वयं तकनीकी रूप से दक्ष हों और छात्रों को भी बदलते तकनीकी वातावरण के अनुरूप तैयार करें। नई शिक्षा नीति अनुसंधान और नवाचार आधारित शिक्षा की पैरवी करती है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक न बांधकर उन्हें प्रयोग, प्रोजेक्ट और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें।