तकनीक का ट्रिगर: बढ़ रहा किशोर मन का असंतुलन

सोशल मीडिया और गेमिंग बच्चों को ऐसा मंच देते हैं जहां वे खुद को ‘महसूस’ कर सकते हैं – भले ही वह अनुभव हिंसात्मक या नकारात्मक ही क्यों न हो। उन्हें ‘वेलिडेशन’ की तलाश रहती है, जो सिर्फ अपने दोस्तों या सोशल मीडिया के ‘लाइक्स’ में मिलता है। विशेषकर 6–12 वर्ष की उम्र में अगर बच्चों को नियमित रूप से माता-पिता से बातचीत, निर्देश और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो व्यवहारिक परेशानियां पनपने लगती हैं। आज के युवा का गुस्सा केवल इंटरनेट का प्रभाव नहीं है, बल्कि बचपन में हुए छोटे-छोटे सम्पर्कविहीन क्षणों का जमा हुआ दबाव भी है। जब घर एक भावनात्मक ढांचा बनने के बजाय वाई-फाई जोन बन जाए तो उस घर में पल रहे बच्चे अपने गुस्से की भाषा स्क्रीन से सीखने लगते हैं।