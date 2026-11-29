भारतीय भाषाओं में लिखी गई सबसे ज्यादा चर्चित आत्मकथा महात्मा गांधी की ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’ है जिसे उन्होंने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा चार भागों में लिखी। सरस भाषा प्रवाह के कारण इन्हें भारतीय आत्मकथा साहित्य का एक महतवपूर्ण हिस्सा माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा ‘मेरी जीवन यात्रा’ पांच भागों में है। खिलाड़ियों और नेताओं में भी अब आत्मकथा लिखने का प्रचलन बढ़ गया है। लोग प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं और इस उम्मीद में वो अपने प्रिय नायक की आत्मकथा पढ़ते हैं।



आत्मकथाओं ने बहुत से विवादों को भी जन्म दिया है। यदि हिटलर की आत्मकथा यूरोप के अनेक देशों में उसकी तानाशाह छवि के कारण प्रतिबंधित हुई तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आत्मकथात्मक पुस्तकों में एक एनी फ्रैंक की ‘डॉयरी ऑफ ए यंग गर्ल’ को लेबनान में यह मानकर प्रतिबंध लगाया गया था कि यह यहूदियों और इस्राइल के प्रति सहानुभूति जगाती है। अमरीका के कुछ स्कूलों में भी इसके कुछ अंशों पर प्रतिबंध लगा है। मलाला युसुफजई को पाकिस्तान के ही कुछ निजी स्कूलों ने प्रतिबंधित किया। तसलीमा नसरीन की आत्मकथा ‘द्विखंडितो’ भी विवादों में रही। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दिकी की आत्मकथा ‘एन ऑर्डिनरी लाइफ’ को उनके कुछ निजी रिश्तों के खुलासे के बाद हुए विवादों के कारण वापस लेना पड़ा तो करण जौहर की किताब ‘ए सूटेबल ब्वॉय’ और लेखिका कमला दास की आत्मकथा ‘ मेरी कहानी’ भी लंबे सामय तक व्यक्तिगत संबंधों के खुलासे और कामुकता के चित्रण के आरोप में लंबे समय तक विवादों में रही।जिस दौर में विवाद भी मार्केटिंग का एक बड़ा माध्यम हो गये हैं, कई लोग जानबूझकर इन्हें प्रसारित करते हैं। शायद यह बात आत्मकथा खुद अपनी किसी आत्मकथा में लिखे।