एकात्म मानववाद के विचारों को किया शासन में आत्मसात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का सजीव रूप है। वर्ष 2014 की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2025 की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक की भारत की यात्रा इसी दर्शन की देन है। मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनधन योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश गरीबों और ग्रामीणों के हैं। इनसे गत वित्तीय वर्ष में ही 6.9 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का सार्थक प्रयास किया गया है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। रसोई गैस कनेक्शन मिलने से देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को धुएं से मुक्त रसोई मिली है। सिलेंडर पर सब्सिडी को 300 रुपए तक बढ़ाकर गरीब परिवारों को राहत दी गई। यह केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान का भी संरक्षण है।