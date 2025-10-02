भारत व दक्षिण अफ्रीका पर गांधी दर्शन की छाप

गांधी लाखों दक्षिण अफ्रीकियों के लिए प्रेरणा बने, जिसका प्रमाण 1952 के प्रतिरोध अभियान में जन-समूह की भागीदारी थी। दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद-विरोधी संघर्ष में भारत की भूमिका की मान्यता स्वरूप 2002 में महात्मा गांधी को देश का सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द कम्पैनियंस ऑफ ओ.आर. टैम्बो (स्वर्ण पदक)’ प्रदान किया। आज भी मंडेला और गांधी की दृष्टि वह सुनहरा धागा है, जो हमारे राष्ट्रों को जोड़ता है। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की भावना से प्रेरित होकर दोनों देश एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन और अल्प विकास की चुनौती को साझा समस्या माना गया है। हाल में दक्षिण अफ्रीका के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत आए और दोनों देशों ने अधिक सक्रिय आर्थिक सहयोग का संकल्प लिया।