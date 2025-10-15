किताबों का जादू: डिजिटल दौर में भविष्य उज्ज्वल व आशाजनक

इसका सबसे जीवंत और प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देश में लगने वाले विशाल पुस्तक मेलों में देखने को मिलता है। ये मेले अब केवल किताबें खरीदने और बेचने की जगह नहीं रहे, बल्कि ये शब्दों के उत्सव, ज्ञान के मेले और संस्कृति के महाकुंभ बन गए हैं। कोलकाता का अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला इसका एक शानदार उदाहरण है। हाल के वर्षों में इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह, दिल्ली का राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी हर साल लाखों पाठकों को अपनी ओर खींचता है। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से लखनऊ में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में पिछले साल की तुलना में इस साल किताबों की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। इन मेलों की अभूतपूर्व सफलता यह कहती है कि पढ़ने की संस्कृति खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर लौटी है।