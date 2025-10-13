Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

कानून का नया चेहरा: दंड नहीं, न्याय पर केंद्रित

डॉ. आलोक त्रिपाठी, कुलगुरु, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय

3 min read

जयपुर

image

Shaily Sharma

Oct 13, 2025

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली वर्तमान में एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह केवल कानूनी ढांचे में बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, नागरिक अधिकारों और तकनीकी प्रगति के समन्वय का एक जीवंत उदाहरण है। एक जुलाई 2025 को देश ने एक नई शुरुआत की, जब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। तीनों आधुनिक कानूनों ने लगभग 150 वर्ष पुरानी औपनिवेशिक संहिताओं — भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम — की जगह ली है।
यह परिवर्तन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को तकनीक-संचालित, फोरेंसिक-आधारित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। नई संहिताएं केवल अपराध की परिभाषा या सजा के निर्धारण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिकता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता को लाने का प्रयास करती हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव अंग्रेजों ने 19वीं सदी में रखी थी। उस समय के कानून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप थे, जो औपनिवेशिक शासन की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते थे। आजादी के बाद, यद्यपि समय-समय पर कई संशोधन हुए, परन्तु मूल ढांचा वही बना रहा। परन्तु 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों जैसे साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी आदि के लिए इस ढांचे में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
नए कानूनों में, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता ने अपराधों को फिर से परिभाषित किया है। राजद्रोह और व्याभिचार जैसे उपनिवेशकालीन प्रावधानों को हटाया गया है, जो लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब दमनकारी औपनिवेशिक मानसिकता से निकलकर एक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार-संवेदी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।
नए अधिनियमों में तकनीक का जिस तरह से समावेश किया गया है, वह भारत को दुनिया के सबसे उन्नत न्यायिक तंत्रों की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अब डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल ट्रेस, सीसीटीवी फुटेज, मेटाडेटा और मोबाइल डेटा को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। इससे न केवल जांच की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। न्याय प्रक्रिया में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका को पहले कभी इतना महत्त्व नहीं दिया गया था, जितना अब इन नए कानूनों के तहत मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों के फोरेंसिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अब गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल प्रमाण-आधारित, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित तथ्यों पर ही आरोप तय हों और निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया न जा सके।
डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक न्याय प्रणाली को सशक्त बना रही है, वहीं दूसरी ओर निजता की चुनौतियां भी सामने हैं। इस सन्दर्भ में ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023’ को लागू कर यह सुनिश्चित किया गया है कि डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, विश्लेषण और संरक्षण के दौरान नागरिकों की निजता का उल्लंघन न हो। इसके साथ-साथ गवाह सुरक्षा प्रणाली और डेटा गोपनीयता के उपायों का एक समग्र ढांचा तैयार किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया केवल तकनीकी रूप से ही नहीं, संवैधानिक रूप से भी मजबूत बन सके।
इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में नीति निर्माण, शैक्षणिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का त्रिकोण है। देश के अग्रणी विश्वविद्यालय और शोध संस्थान अब अंतःविषयक अनुसंधान पर बल दे रहे हैं। फोरेंसिक एआई मॉडल, ड्रोन-आधारित अपराध स्थल पुनर्निर्माण व भविष्यसूचक पुलिसिंग विश्लेषण जैसी उन्नत परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल विधायी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक नवाचारों की ओर भी गंभीरता से बढ़ रहा है।
भारत की नई न्याय प्रणाली केवल दंड देने वाली नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाली बन रही है। इसका उद्देश्य अपराधियों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान करना और न्याय प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुलभ, पारदर्शी और संवेदनशील बनाना है। यदि इन कानूनों के प्रति समझ बढ़ाने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत किया जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत शीघ्र ही ऐसे देश के रूप में उभरेगा, जहां न्याय प्रणाली न केवल तेज और सटीक होगी, बल्कि मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की सच्ची संरक्षक भी बनेगी। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का यह बदलाव भारत के न्यायिक दर्शन की पुनर्परिभाषा है। यह भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां न्याय सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक और मानवीय वास्तविकता होगा। भारत आत्मनिर्भर न्याय प्रणाली की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है जो हर नागरिक को विश्वास दिला सके कि न्याय सुलभ है, सुरक्षित है और समयबद्ध है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Opinion / कानून का नया चेहरा: दंड नहीं, न्याय पर केंद्रित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

आपकी बात : युवाओं को नशाखोरी से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

देश की आर्थिक रफ्तार को गति देने में त्योहारों का योगदान

ओपिनियन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़: 21 ने जताई दावेदारी, 6 नामों की सूची देंगे पर्यवेक्षक

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद
नागौर

आपकी बात: लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं?

ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड – मानवता का निर्माण

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.