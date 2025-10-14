संसाधनों की राजनीति: 21वीं सदी का नया शीतयुद्ध

चीन का तर्क है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ विदेशी कंपनियां इन धातुओं का प्रयोग सैन्य उपकरणों और मिसाइल तकनीक में कर रही थीं। परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य अमेरिका पर दबाव बनाना है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर सौ प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है। यह ‘आर्थिक टकराव’ की स्थिति है, जहाँ तकनीकी निर्भरता को सामरिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। रेयर अर्थ तत्व आधुनिक तकनीकी ढाँचे की रीढ़ हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, रडार, जेट इंजन और सेमीकंडक्टर तत्वों पर निर्भर हैं। चीन विश्व का लगभग 60 प्रतिशत खनन और 90 प्रतिशत प्रसंस्करण करता है। इस नियंत्रण से उसे उद्योग, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में भारी सामरिक शक्ति मिली है। अमेरिका वर्षों से इस निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रहा है, किंतु चीन के नए प्रतिबंधों ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है। नीति-निर्माताओं का मानना है कि यदि चीन रेयर अर्थ का निर्यात रोक दे, तो अमेरिका की रक्षा और तकनीकी क्षमता ठप हो जाएगी। बीजिंग की प्रतिक्रिया संयमित किंतु दृढ़ है। यह संकेत समूचे पश्चिमी गठबंधन को है कि संसाधनों पर पकड़ शक्ति और राजनीति दोनों की नई मुद्रा बन चुकी है। शायद इसी कारण रेयर अर्थ तत्वों को ‘इक्कीसवीं सदी का तेल’ कहा जा रहा है।