भारत में, कई प्रधानमंत्री स्थापित आयु-सीमा को पार करने के बाद भी बेहद प्रभावी रहे हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव सत्तर साल से अधिक के थे, जब उन्होंने 1991 के वित्तीय सुधारों के माध्यम से देश को दिशा दी। मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह ने 81 वर्ष की आयु तक शासन किया। बीजेपी का इतिहास भी इसे प्रतिबिंबित करता है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 79 वर्ष की आयु में पुन: निर्वाचित होने के लिए चुनाव प्रचार किया और 84 वर्ष की आयु तक संसद में रहे। आडवाणी ने 80 वर्ष से अधिक आयु तक अभियान चलाकर पार्टी को आगे बढ़ाया और 91 वर्ष की आयु में संसदीय पारी समाप्त की। मुरली मनोहर जोशी ने 85 वर्ष की आयु में अपने कार्यकाल के अंत तक प्रभावशाली संसदीय समितियों का नेतृत्व किया तथा शिक्षा और ऊर्जा पर बहस को आधार दिया। 2014 में भी परिवर्तन का कारण बीजेपी की आयु का नियम नहीं था, बल्कि मोदी को मिले बड़े जनादेश को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए पार्टी का पुनर्गठन किया जा रहा था और यह एक पीढ़ीगत परिवर्तन था। यह कभी भी बिना विवेक के लागू किया जाने वाला यांत्रिक सूत्र नहीं था। इसलिए मूल बात उम्र नहीं, बल्कि क्षमता और योग्यता है। राजनीतिक रूप से दीर्घायु होना, शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक होता है। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से चुस्त राजनेता के रूप में, मोदी की लोकप्रियता की कुंजी उनका प्रशंसनीय और निरंतर विकास है। उनकी नीतिगत सलाह, नागरिकों की आकांक्षाओं और आग्रहों के साथ उनका निरंतर जुड़ाव, उनकी बाहरी जुड़ाव की रणनीति— वे अब भी देश में सबसे समकालीन राजनीतिक सूझबूझ वाले राजनेता हैं।