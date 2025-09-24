Patrika LogoSwitch to English

नेतृत्व का असली पैमाना उम्र नहीं, योग्यता है

अशोक मलिक, (लेखक द एशिया ग्रुप के पार्टनर और भारत में इसके अध्यक्ष हैं)

जयपुर

Shaily Sharma

Sep 24, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के जश्न के दौरान, बीजेपी और व्यापक संघ परिवार में स्थापित ‘आयु सीमा’ नियम को लेकर अटकलें तेज हो गईं। मीडिया और राजनीतिक सुगबुगाहटों में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के संन्यास की ओर इशारा किया गया। आलोचकों ने पूछा कि मोदी के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। ये सभी अच्छे सवाल हैं। जन्मदिन समारोह संबंधी संवादों में, प्रतिक्रियाएं तीखी और स्पष्ट थीं। वे तथ्यों और राजनीतिक रुझानों के बजाय, किसी न किसी रूप में, राजनीतिक धारणाओं से प्रभावित थीं। अब यह महत्त्वपूर्ण जन्मदिन हमारे पीछे छूट गया है, लेकिन एक सुविचारित विश्लेषण आवश्यक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और भारत में आधुनिक राजनीतिक संस्कृतियों के साथ-साथ मोदी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड का अध्ययन शामिल है।

1990 के दशक में राजनीतिक संचार और प्रतीकवाद में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। शीत युद्ध के अंत के साथ, एक नई आशा, तेज आर्थिक वृद्धि और व्यापक व्यावसायिक एवं नागरिक समाज स्वायत्तता के बीच, राजनीति को एक तकनीकी या संबंधित गतिविधि के रूप में स्वीकार करने की भावना पैदा हुई। यह, निश्चित रूप से, पश्चिम के लिए सबसे अधिक सत्य था। फिर भी, जैसा कि अपेक्षित था, इसका प्रभाव अन्य लोकतंत्रों में भी कहीं अधिक व्यापक रूप से महसूस किया गया। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही उम्रदराज़ और बिल्कुल हास्यास्पद आयु सीमा पार कर जाता था, तो उसे निर्वाचित होने योग्य माना जाना मुश्किल था।

कुछ उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में, बिल क्लिंटन ने अपना दूसरा कार्यकाल 54 वर्ष की आयु में, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 62 वर्ष की आयु में और बराक ओबामा ने 55 वर्ष की आयु में पूरा किया। ब्रिटेन थोड़ा अलग था। टोनी ब्लेयर 54 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए, जबकि कैमरन ने 49 साल की उम्र में और ऋषि सुनक ने 44 साल की उम्र में 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी। 1997 और 2013 के बीच, कार्यकाल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति की औसत आयु 52 वर्ष थी। 2017 और 2025 के बीच, यह बढ़कर 75 वर्ष हो गई। 79 वर्ष की उम्र में, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप क्लिंटन के बराबर और ओबामा से डेढ़ दशक बड़े हैं। स्पष्ट रूप से, जैसे-जैसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो रही है, मतदाता सरकार को अलग तरह से देखने लगे हैं। वे नेताओं में जिन कौशलों की तलाश करते हैं, उनमें उम्र के प्रति उदासीनता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में, युवा उतनी महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता नहीं है। एक कुशल, दृढ़ नेतृत्व, जिसमें वैचारिक (यहां तक कि सैद्धांतिक) आधार हो, अधिक मायने रखता है और उम्र को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया जाता है।

भारत में, कई प्रधानमंत्री स्थापित आयु-सीमा को पार करने के बाद भी बेहद प्रभावी रहे हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव सत्तर साल से अधिक के थे, जब उन्होंने 1991 के वित्तीय सुधारों के माध्यम से देश को दिशा दी। मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह ने 81 वर्ष की आयु तक शासन किया। बीजेपी का इतिहास भी इसे प्रतिबिंबित करता है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 79 वर्ष की आयु में पुन: निर्वाचित होने के लिए चुनाव प्रचार किया और 84 वर्ष की आयु तक संसद में रहे। आडवाणी ने 80 वर्ष से अधिक आयु तक अभियान चलाकर पार्टी को आगे बढ़ाया और 91 वर्ष की आयु में संसदीय पारी समाप्त की। मुरली मनोहर जोशी ने 85 वर्ष की आयु में अपने कार्यकाल के अंत तक प्रभावशाली संसदीय समितियों का नेतृत्व किया तथा शिक्षा और ऊर्जा पर बहस को आधार दिया। 2014 में भी परिवर्तन का कारण बीजेपी की आयु का नियम नहीं था, बल्कि मोदी को मिले बड़े जनादेश को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए पार्टी का पुनर्गठन किया जा रहा था और यह एक पीढ़ीगत परिवर्तन था। यह कभी भी बिना विवेक के लागू किया जाने वाला यांत्रिक सूत्र नहीं था। इसलिए मूल बात उम्र नहीं, बल्कि क्षमता और योग्यता है। राजनीतिक रूप से दीर्घायु होना, शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक होता है। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से चुस्त राजनेता के रूप में, मोदी की लोकप्रियता की कुंजी उनका प्रशंसनीय और निरंतर विकास है। उनकी नीतिगत सलाह, नागरिकों की आकांक्षाओं और आग्रहों के साथ उनका निरंतर जुड़ाव, उनकी बाहरी जुड़ाव की रणनीति— वे अब भी देश में सबसे समकालीन राजनीतिक सूझबूझ वाले राजनेता हैं।

अलग-अलग विषयों पर दूसरे लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक पूरे पैकेज के तौर पर क्षितिज पर कोई और नहीं है— यहां तक कि उनसे सालों बाद पैदा हुए लोग भी नहीं। फिनटेक से लेकर सेमीकंडक्टर तक, उभरती तकनीक से लेकर व्यापार समझौतों में महत्त्वाकांक्षा तक, वह इस क्षेत्र में सबसे युवा नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपनी सोच में सबसे आधुनिक हैं। यही वजह है कि भारतवासियों का उन पर भरोसा कायम है। ऐसे में, किसी राजनीतिक करियर और मोदी की स्थायी अपील का सिर्फ शारीरिक उम्र के आधार पर आकलन करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि अवास्तविक भी है। मतदाताओं की पसंद उम्र-तटस्थ होती है।

Published on:

24 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / Opinion / नेतृत्व का असली पैमाना उम्र नहीं, योग्यता है

