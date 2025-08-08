हिमखंडों के पास बनने वाली झीलों पर गंभीर अध्ययन की जरूरत

इससे पहले भी रेणी गांव की घटना, केदारनाथ की त्रासदी और हाल में हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं। इन सभी का सबसे स्पष्ट संकेत यही है कि पहाड़ बेहद संवेदनशील होते हैं और अब जलवायु परिवर्तन की मार से और अधिक संवेदनशील हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब तापमान बढ़ता है, समुद्र गर्म होते हैं तो उससे उठने वाली आर्द्र हवाएं पहाड़ों में पहुंचती हैं और वहां भारी वर्षा का कारण बनती हैं। यह अनियमित और अत्यधिक बारिश बर्फ के रूप में भी जमा होती है और आगे चलकर तबाही का कारण बनती है। यही बर्फ के ग्लेशियर, जो कभी ‘वाटर बैंक’ थे, अब तबाही के कारण बन रहे हैं। प्रश्न यह है कि इसका दोष किसे दिया जाए? सच्चाई यह है कि सबसे पहले और सबसे बड़ी मार जलवायु परिवर्तन की पहाड़ों पर पड़ रही है। अब समय आ गया है कि इन घटनाओं पर समग्र और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां हिमखंड हैं और जहां उनकी तलहटी में मानवीय बस्तियां बसाई गई हैं।