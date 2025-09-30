सही मायनों में सत्य और नए रहस्योंको खोजने की कला है ‘अनुवाद’

मौजूदा समय में विश्व बिरादरी के कई देशों के बीच आपसी संबंधों में खटास के कारण दुनिया में व्याप्त अशांत, उथलपुथल और अस्थिर माहौल में ‘वैश्विक शांति, संचार और संबंध’ अविश्वास की गहरी गिरफ्त के शिकार हैं। इसी कारण इस साल इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम में देशों के बीच मानवीय विश्वास पर फोकस किया गया है। देशों के बीच मध्यस्थता, संवाद और संचार के माध्यम से अविश्वास की खाई को पाटने में अनुवादकों की अहम भूमिका है, जो सही मायने में भाषाई समुद्र के मंथन से भावानुवाद का अमृत संजोकर दुनिया के देशों के बीच दूरियों को पाटने का काम कर रहे हैं। दुनिया के किसी एक हिस्से में प्रयुक्त होने वाली भाषा में उतारी गई कोई गूढ़ बात किसी अन्य छोर पर प्रचलित भाषा के जानकारों के लिए तब तक ‘काला अक्षर भैंस समान’ ही होती है, जब तक कि उसका भलीभांति भावानुवाद करके दूसरे पक्ष के लोगों के दिल में उतरने लायक नहीं बना दिया जाता।