हिमालय की हलचल दे रही बड़े खतरे का संकेत

हिमालय की ऊंची चोटियां, शांत घाटियां और कलकल बहती नदियां प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक हैं, लेकिन इनके नीचे पृथ्वी की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार हलचल जारी है। यह भूगर्भीय प्रक्रिया भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। उत्तराखंड में हिमालय के नीचे जमा हो रहे भूकंपीय तनाव पर एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने इसी खतरे की ओर ध्यान दिलाया है। आइआइटी बॉम्बे, अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के शोधकर्ताओं के अनुसार, उत्तराखंड के नीचे मुख्य हिमालयी थ्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह लॉक यानी फंसा हुआ है। वहां जमा हो रही ऊर्जा लगभग हर सौ वर्ष में 8.1 तीव्रता के भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर हो सकती है। यह निष्कर्ष निश्चित समय पर भूकंप आने की भविष्यवाणी तो नहीं है लेकिन हिमालय के नीचे विकसित हो रहे दीर्घकालिक भूगर्भीय खतरे का वैज्ञानिक संकेत अवश्य है। चिंता का वास्तविक कारण यह नहीं कि भूकंप कब आएगा बल्कि यह है कि उसके आने से पहले हमारी तैयारियां कितनी मजबूत होंगी।



यूरोपीय भूविज्ञान संघ की वर्ष 2026 की आम सभा में प्रस्तुत इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के नीचे चल रही भूगर्भीय गतिविधियों का विश्लेषण किया। इसके अनुसार, मुख्य हिमालयी थ्रस्ट का लगभग 115 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा मजबूती से अवरुद्ध (लॉक) है। यहां भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की गति के कारण प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलीमीटर का खिसकाव-अंतर जमा हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी हिमालय की जमीन हर साल लगभग 4 से 6 मिलीमीटर ऊपर उठ रही है। ये बदलाव संकेत देते हैं कि धरती के भीतर लगातार भूगर्भीय दबाव बन रहा है। इस खतरे को समझने के लिए मुख्य हिमालयी थ्रस्ट की भूमिका जानना जरूरी है। हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के लंबे समय से जारी टकराव के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंसने की प्रक्रिया से जुड़ी है। इन प्लेटों के बीच मौजूद विशाल फाल्ट सिस्टम को मुख्य हिमालयी थ्रस्ट कहा जाता है।



यह हिमालय की भूगर्भीय संरचना और भूकंपों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉल्ट लॉक होने का अर्थ है कि जमीन के नीचे मौजूद दो विशाल प्लेटें आपस में अटक गई हैं और आसानी से खिसक नहीं पा रही हैं। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है लेकिन रुकावट के कारण चट्टानों में दबाव जमा होता जा रहा है। इसे रबर बैंड के खिंचने जैसा समझिए। जब चट्टानें इस दबाव को सहन नहीं कर पाती और अचानक खिसकती हैं तो भूकंप आता है। उत्तराखंड के नीचे जमा होने वाले इस तनाव का संचय ही वैज्ञानिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वैज्ञानिक इस स्थिति को समझने के लिए 'स्लिप डेफिसिट' यानी खिसकाव-अंतर का अध्ययन करते हैं। इसका सरल अर्थ है कि प्लेटें जितनी गति से आगे बढ़ रही हैं और फाल्ट पर जितना वास्तविक खिसकाव हो रहा है, उनके बीच कितना अंतर है।



उत्तराखंड में प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलीमीटर का खिसकाव-अंतर बताता है कि प्लेटों की गति का पूरा प्रभाव फाल्ट पर नियमित खिसकाव के रूप में सामने नहीं आ रहा। इसके बजाय कुछ ऊर्जा आसपास की चट्टानों में तनाव के रूप में जमा हो रही है। हालांकि, इस आंकड़े से यह तय नहीं किया जा सकता कि भूकंप कब आएगा या उसका परिमाण कितना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि फाल्ट का कितना हिस्सा टूटता है और उसके नीचे जमा तनाव किस प्रकार मुक्त होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर 8.1 तीव्रता के भूकंप का क्या अर्थ है? यह बेहद शक्तिशाली भूकंप होता है, जो बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकता है। भूकंप का परिमाण जितना बढ़ता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। परिमाण में प्रत्येक एक अंक की वृद्धि होने पर ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। हालांकि, भूकंप से होने वाला नुकसान केवल उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। उसका केंद्र कहां है, वह जमीन के कितने नीचे आता है, वहां की मिट्टी कैसी है और इमारतें कितनी मजबूत हैं, ये सभी बातें नुकसान को प्रभावित करती हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कमजोर इमारतें और राहत व्यवस्था की कमी खतरे को और बढ़ा सकती हैं।



8.1 तीव्रता के संभावित भूकंप की चर्चा का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें सचेत करना है ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकें और जान-माल का नुकसान कम किया जा सके। इस शोध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तराखंड के नीचे हर सौ वर्ष में 8.1 तीव्रता के भूकंप के बराबर ऊर्जा जमा हो सकती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर सौ वर्ष बाद ऐसा भूकंप आना निश्चित है। वैज्ञानिक अभी तक ऐसी कोई विश्वसनीय विधि विकसित नहीं कर पाए हैं, जिससे भूकंप के समय, स्थान और परिमाण की सटीक जानकारी पहले से दी जा सके। इसलिए इस शोध को भय का कारण बनाने के बजाय भूकंप के खतरे को समझने और उससे बचाव की तैयारी करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए।



दिल्ली सहित सभी बड़े शहरों को भूकंप से बचाव की तैयारी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि भवन निर्माण के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में इमारतें बनाते समय भूकंपरोधी तकनीक अपनाई जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें, पुल, सुरंगें, बांध और जलविद्युत परियोजनाएं बनाते समय भी भूकंप के खतरे को ध्यान में रखना चाहिए। संवेदनशील पहाडिय़ों पर अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक ढलानों से छेड़छाड़ से बचना भी आवश्यक है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए, जो लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। वैज्ञानिक निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना भी आवश्यक है। वैज्ञानिकों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, ताकि शोध से मिलने वाली जानकारी के आधार पर सुरक्षा योजनाएं तैयार की जा सकें। सुरक्षित स्थानों की पहचान, निकासी मार्गों की व्यवस्था, प्रशिक्षित बचाव दल और जरूरी राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। भूकंप को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, पर बेहतर तैयारी और जागरूकता से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हिमालय के नीचे जमा हो रहा तनाव प्रकृति की प्रक्रिया है पर उसे बड़ी त्रासदी में बदलने से रोकने की तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है।