अहमदाबाद करेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, क्या इससे मजबूत होगी भारत की 2036 ओलंपिक की दावेदारी?

भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों में घिर गया था। हालांकि, इस बार भारत इस आयोजन को एक नए उत्साह और बेहतर तैयारी के साथ आयोजित करने की योजना बना रहा है।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 16, 2025

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत (Photo - Representational/X)

Ahmedabad Set to Host 2030 Commonwealth Games: भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के अपने सपने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी हासिल करने की दिशा में प्रगति की है। इस प्रतिष्ठित आयोजन का 100वां संस्करण अहमदाबाद में आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को हुई बैठक में अहमदाबाद को "प्रस्तावित मेजबान शहर" के रूप में अनुशंसित किया। संगठन ने अपने बयान में कहा, "अहमदाबाद के नाम को अब 26 नवंबर, 2025 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होने वाली जनरल असेंबली में औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।"

दिल्ली के बाद फिर भारत में CWG की वापसी

भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों में घिर गया था। हालांकि, इस बार भारत इस आयोजन को एक नए उत्साह और बेहतर तैयारी के साथ आयोजित करने की योजना बना रहा है। भारत की ओलंपिक 2036 की दावेदारी की देखरेख कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के फैसले को "भारत के लिए अपार खुशी और गर्व का क्षण" बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण और देश भर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देकर भारत को एक शानदार खेल स्थल के रूप में स्थापित किया गया है।"

पी टी उषा ने भी जताई खुशी

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पी टी उषा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 न केवल भारत की विश्वस्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि यह विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।" उन्होंने आगे कहा, "हम इन खेलों को युवाओं को प्रेरित करने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और राष्ट्रमंडल देशों के साझा भविष्य में योगदान देने के एक शक्तिशाली अवसर के रूप में देखते हैं।"

अहमदाबाद और अबुजा के बीच प्रतिस्पर्धा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए केवल दो शहरों अहमदाबाद (भारत) और अबुजा (नाइजीरिया) ने आवेदन किया है। हाल के वर्षों में इस आयोजन के लिए मेजबान शहर ढूंढना चुनौतीपूर्ण रहा है। 2022 के गेम्स मूल रूप से डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में होने थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वहां से हटाए गए और अंतिम समय में बर्मिंघम (इंग्लैंड) ने मेजबानी की। इसी तरह, 2026 के गेम्स विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) से हटकर अब ग्लासगो में आयोजित होंगे, जहां केवल 10 खेल शामिल होंगे।

2036 ओलंपिक की तैयारियों को मिलेगा बल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत के लिए 2036 ओलंपिक की बोली को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। भारतीय ओलंपिक संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनका उद्देश्य इस आयोजन की तैयारियों के दौरान यह साबित करना है कि भारत एक "विश्वसनीय और सक्षम मेजबान" हो सकता है। संयोग से, 2036 ओलंपिक की दावेदारी में अहमदाबाद का प्रमुख प्रतियोगी दोहा (कतर) है, जो 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा।

अधिकारी ने कहा, "हमें विश्वास है कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी की घोषणा 2030 से पहले हो सकती है। समय पर और पारदर्शी ढंग से विश्वस्तरीय सुविधाएं तैयार करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि आज का भारत 15 साल पहले से कहीं अधिक परिपक्व, महत्वाकांक्षी और सक्षम है।" उन्होंने जोड़ा, "हमने दिल्ली 2010 के अनुभवों से सबक लिया है और इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे।"

नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा मुख्य स्थल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 उन कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में से एक है, जिनकी मेजबानी भारत ने अपने अनुभव को समृद्ध करने के लिए लक्षित की है। इसके अलावा, भारत 2027 में महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप और 2028 में विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने की भी योजना बना रहा है। इस साल, अहमदाबाद ने नव-उद्घाटित नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की है। 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल एन्क्लेव को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के प्रमुख स्थलों के रूप में चुना गया है। यह आयोजन मुख्य रूप से अहमदाबाद और गांधीनगर में होगा।

पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन

2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। हालांकि, 2026 के गेम्स में हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों को हटाए जाने के कारण भारत के पदकों की संख्या में कमी आने की संभावना है।

Updated on:

16 Oct 2025 10:00 am

Published on:

16 Oct 2025 09:59 am

