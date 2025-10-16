अहमदाबाद करेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, क्या इससे मजबूत होगी भारत की 2036 ओलंपिक की दावेदारी?

भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों में घिर गया था। हालांकि, इस बार भारत इस आयोजन को एक नए उत्साह और बेहतर तैयारी के साथ आयोजित करने की योजना बना रहा है। भारत की ओलंपिक 2036 की दावेदारी की देखरेख कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के फैसले को "भारत के लिए अपार खुशी और गर्व का क्षण" बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण और देश भर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देकर भारत को एक शानदार खेल स्थल के रूप में स्थापित किया गया है।"