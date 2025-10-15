अहमदाबाद को मिलेगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, कार्यकारी बोर्ड ने की सिफारिश

नीरज चोपड़ा, भाला फेंक एथलीट, भारत (Photo Credit- IANS)
Commonwealth Games 2030: अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ खेल 2030 की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया जाएगा। 1930 में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का यह शताब्दी वर्ष होगा। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ खेल के मेजबान शहर के रूप में सिफारिश करने की पुष्टि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के कार्यकारी बोर्ड ने की है। बोर्ड ने अफ्रीका में खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए नाइजीरिया के साथ निरंतर कार्य करने की पुष्टि की है।
अहमदाबाद को अब पूर्ण कॉमनवेल्थ गेम्स सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में होगा।
अहमदाबाद की सिफारिश कॉमनवेल्थ गेम्स मूल्यांकन समिति की देखरेख में एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद की गई है, जिसने तकनीकी वितरण, एथलीट अनुभव, बुनियादी ढांचे, शासन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ संरेखण सहित कई मानदंडों के आधार पर उम्मीदवार शहरों का मूल्यांकन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 'खेल रीसेट' सिद्धांतों द्वारा तैयार, जो संभावित मेजबानों को नवोन्मेषी होने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, भारत के अहमदाबाद और नाइजीरिया के अबुजा दोनों ने आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन की महत्वाकांक्षा और क्षमता को दर्शाते हैं।
यह सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। 2030 के खेल, 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित उद्घाटन समारोह की शताब्दी का प्रतीक होंगे। ग्लासगो 2026 तेजी से नजदीक आ रहा है और एथलीटों व प्रशंसकों, दोनों के लिए एक 'वाह' कारक साबित होने का वादा कर रहा है, ऐसे में आज की सिफारिश शताब्दी खेलों और उसके बाद के खेलों के लिए एक रोमांचक मंच प्रदान करती है, जो दीर्घकालिक स्थिरता और गति प्रदान करती है।
राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत का एक गौरवशाली खेल इतिहास और राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता का एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है। भारत बर्मिंघम 2022 में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। अहमदाबाद का प्रस्ताव राष्ट्रमंडल के मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आधुनिक खेलों के पैमाने और विविधता को दर्शाने वाले खेलों के आयोजन की उसकी क्षमता पर जोर देता है।
इसके अलावा, नाइजीरिया की प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी प्रस्तुति को देखते हुए, राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने भविष्य के खेलों के लिए नाइजीरिया की मेजबानी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें 2034 के लिए विचार भी शामिल है। यह निर्णय भविष्य के खेलों की पाइपलाइन को सुरक्षित करने और अफ्रीका में खेलों की मेजबानी करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल की रणनीतिक प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा, "हम भारत और नाइजीरिया, दोनों के आभारी हैं कि उन्होंने 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के प्रस्ताव तैयार करने में जो दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। दोनों ही प्रस्ताव प्रेरणादायक थे और हमारे कॉमनवेल्थ परिवार में मौजूद अवसरों की व्यापकता को दर्शाते हैं। कार्यकारी बोर्ड ने मूल्यांकन समिति के निष्कर्षों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमारे सदस्यों के लिए अहमदाबाद की सिफारिश कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हम अपने शताब्दी खेलों की ओर देख रहे हैं, और अब हम ग्लासगो में होने वाली आम सभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां हमारे सदस्य अंतिम निर्णय लेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "बोर्ड नाइजीरिया के प्रस्ताव की दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और भविष्य में मेजबानी के अवसरों की तलाश के लिए उनकी टीम के साथ काम करना जारी रखने की हमारी प्रतिबद्धता में एकजुट है। यह निर्णय कॉमनवेल्थ खेलों को अफ्रीकी महाद्वीप तक ले जाने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।"
