एशिया कप 2025 के लिए बिहार की जबरदस्त तैयारी, मैच के दौरान प्रैक्टिस करने के लिए अन्य टीमों को मिलेगी ये सुविधा

भारत को चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ पूल-ए में रखा गया है। भारतीय टीम 29 अगस्त से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उसका पहला मैच चीन से होगा, जिसके बाद 31 अगस्त को जापान से भिड़ंत होगी। भारत एक सितंबर को कजाकिस्तान की टीम को चुनौती देगा। अनुभवी ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पूल-ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान मौजूद हैं, जबकि पूल-बी में मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें शामिल हैं।